القضاء الأمريكى يدين المعاون المفترض لرئيس هندوراس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محكمة في نيويورك أصدرت حكم الإدانة بحق مواطن هندوراس الذي يعتقد أنه كان معاونا لرئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز في تجارة المخدرات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أدين المتهم جيوفاني فوينتيس راميريز بتهمة التآمر مع ساسة هندوراسيين رفيعي المستوى وأفراد في جيش وشرطة هندوراس لإدارة مختبر لإنتاج المخدرات وتهريبها إلى الولايات المتحدة عبر طرق جوية وبحرية.واتهم فوينتيس راميريز بتقديم رشوة قدرها 25 ألف دولار على الأقل لأورلاندو هرنانديز في عام 2013، الذي كان رئيسا للكونغرس في هندوراس آنذاك وأصبح رئيسا للدولة في وقت لاحق، مقابل الغطاء للقيام بتهريب الكوكايين.ووجهت إلى فوينتيس راميريز تهم أخرى متعلقة بعنف العصابات وحيازة واستخدام الأسلحة بصورة غير شرعية.ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم على فوينتيس راميريز في 22 يونيو المقبل. وتصل مدة عقوبة السجن في التهم الموجهة إليه من 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة.يذكر أن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز نفى مرارا ضلوعه في تهريب المخدرات، بينما تمت إدانة أخيه خوان أنطونيو هرنانديز بتهمة تهريب 185 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وسيتم النطق بالحكم في قضيته يوم 30 مارس.