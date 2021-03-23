مشاكل فى عمل «جوجل» ببعض الدول

أفاد موقع Downdetector الذي يتابع المواقع الأكثر استخداما على الإنترنت، بأن المستخدمين في بعض الدول واجهوا مشاكل في عمل محرك البحث "جوجل".وحسب معطيات الموقع، فإن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين تم الحصول عليه في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم أكثر من 800 شكوى.وقال 52% من المستخدمين إن لديهم مشاكل مع الدخول لحساباتهم على "جوجل"، ولدى 47% مشاكل مع محرك البحث.وتم رصد مشاكل في عمل الموقع أيضا في بريطانيا وفرنسا.