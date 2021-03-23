غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، نجحت فى غلق 24 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال اليومين الماضيين.ودعا محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، كما ناشد أولياء أمور الطلاب، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.