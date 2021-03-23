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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام: وصول لقاح «سبوتنيك V» الروسى إلى ألبانيا مقدمة من الإمارات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:15 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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أفادت وسائل إعلام بأن ألبانيا حصلت على أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، قدمتها لها الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت صحيفة "فوكوس" في مقدونيا الشمالية بأن شحنة اللقاح الروسي استقبلتها بمطار تيرانا الدولي وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرلو ووزير إعادة الإعمار أربين أحميتاي.

ونقلت صحيفة "فوكوس" عن موناستيرلو قولها، إن شحنة اللقاح هي "هدية من الإمارات العربية المتحدة"، وإن سلطات ألبانيا "ستواصل حملة التطعيم بوتائر أسرع".

وأضافت أن سلطات ألبانيا ستعمل على ضمان أحجام أكبر من اللقاحات لتطعيم السكان بأسرع ما يمكن.

وكان البرلمان الألباني قد وافق في وقت سابق على استخدام اللقاح الروسي واللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا في البلاد.

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