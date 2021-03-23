انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات الدورة الــ31 لصالون الشباب٬ للعام 2021 تحت عنوان "ما يهمني الآن".يحضر الفعاليات الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ والدكتور مدحت نصر رئيس لجنه الفرز والتحكيم، ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلى وذلك بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.ويشارك في هذه الدورة مايقرب من 151 فنانًا بإجمالى 152 عملًا فنيا فى مختلف مجالات الفن التشكيلى والتى تضم: النحت٬ الخزف٬ التصوير٬ الرسم٬ الجرافيك٬ التجهيز فى الفراغ٬ فنون الميديا والفنون الرقمية.ويتنافس المشاركون في دورة هذا العام٬ على عدد من الجوائز التى تقدر قيمتها بإجمالى 160 ألف جنيه مصرى مقسمة كالتالي: الجائزة الكبرى قيمتها 30 ألف جنيه مصري.جوائز الصالون مقسمة إلى 8 جوائز قيمة كل منها 15 ألف جنيه مصري، و2 جائزة تشجيعيه قيمة كل منها 5 آلاف جنيه مصري.ويقام الصالون مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.