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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:14 ص
صالون الشباب بالأوبرا
صالون الشباب بالأوبرا
نضال ممدوح
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تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات الدورة الــ31 لصالون الشباب٬ للعام 2021 تحت عنوان "ما يهمني الآن".

يحضر الفعاليات الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ والدكتور مدحت نصر رئيس لجنه الفرز والتحكيم، ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلى وذلك بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في هذه الدورة مايقرب من 151 فنانًا بإجمالى 152 عملًا فنيا فى مختلف مجالات الفن التشكيلى والتى تضم: النحت٬ الخزف٬ التصوير٬ الرسم٬ الجرافيك٬ التجهيز فى الفراغ٬ فنون الميديا والفنون الرقمية.

ويتنافس المشاركون في دورة هذا العام٬ على عدد من الجوائز التى تقدر قيمتها بإجمالى 160 ألف جنيه مصرى مقسمة كالتالي: الجائزة الكبرى قيمتها 30 ألف جنيه مصري.

جوائز الصالون مقسمة إلى 8 جوائز قيمة كل منها 15 ألف جنيه مصري، و2 جائزة تشجيعيه قيمة كل منها 5 آلاف جنيه مصري.

ويقام الصالون مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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