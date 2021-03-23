رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك.. إعدام 40 ألف طائر بط بسبب إنفلونزا الطيور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:52 ص
طائر بط
طائر بط
وكالات
طباعة
أشرفت السلطات التشيكية على إعدام 40 ألف طائر بط في إحدى المزارع، بعد اكتشاف إصابتها بإنفلونزا الطيور، خوفا من تفشي المرض.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تفشى إنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن في مناطق مختلفة من الجمهورية التشيكية منذ بداية العام.

كما رصدت السلطات البيطرية التشيكية إصابة الطيور البرية بالفيروس.

وأجبرت السلطات شركات ومزارع الإنتاج الداجن في أنحاء البلاد على الالتزام بإجراءات السلامة، إضافة إلى ضرورة إبقاء الحيوانات والطيور التي يربونها في مزارعهم بمعزل عن الطيور البرية.

وقد ينتقل الفيروس المسبب للإصابة بإنفلونزا الطيور من أسراب الطيور البرية إلى مزارع تربية الطيور الداجنة، لينتقل بعد ذلك من مزرعة إلى أخرى، ما يهدد بالقضاء على إنتاج الدواجن.

موضوعات متعلقة

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة

الكاتب حسن الجوخ يصدر «الرواية القصيرة»