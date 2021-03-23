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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مندوب السعودية الأممى: خسائر الحوثيين ستدفعهم إلى الاحتكام لصوت العقل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:30 ص
عبدالله المعلمي
عبدالله المعلمي
وكالات
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اعتبر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية ستوافق "بسبب خسائرها الميدانية" على مبادرة المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وتوقع المعلمي، في تصريح نقلته قناة العربية، أن "خسائر الحوثيين الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت الحكمة والعقل".

وأضاف أن المبادرة طرحت من موقع قوة لإنهاء أزمة اليمن، لافتا إلى أن الموقف العربي والدولي مهم جدا في دعم المبادرة السعودية، التي تستند إلى الحرص على مصلحة الشعب اليمني.

وشدد المعلمي على أن هناك تطابقا في الموقف السعودي والأمريكي حيال الأزمة في اليمن، وأن الإدارة الأمريكية تدرك أن الحوثيين "منظمة إرهابية تتلقى دعما من إيران".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.

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