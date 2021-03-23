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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة للرئيس الصينى حول مواجهة «القوى العدائية»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:07 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
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دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة "القوى العدائية".

وقال كيم، في رسالة مصورة بعثها لشي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن "الأزمة الحالية تتطلب تكثيف التواصل الاستراتيجي بين الطرفين بناء على علاقات الزمالة العميقة".

وذكرت الوكالة، التي لم توضح موعد توجيه الرسالة، أن كيم "شدد على ضرورة تعزيز الوحدة والتعاون بين الطرفين والبلدين لتجاوز التحديات الكاملة والتحركات المعيقة من قبل القوى العدائية".

وأطلع كيم شي على القرارات التي اتخذها "حزب العمال الكوري" خلال مؤتمره في يناير، بما في ذلك "الموقف السياسي الخاص بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد والعلاقات بين الكوريتين وبين الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية والولايات المتحدة".

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة وبالتزامن مع مأزق في المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكوري.

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