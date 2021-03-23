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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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8 أسباب لخط الأطفال السيئ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:49 ص
خط الأطفال السيئ
خط الأطفال السيئ
سلمى بدر
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تعاني الأمهات من مشكلة سوء كتابة أطفالهن ويشتكين من خطهم غير المرتب على الإطلاق، وعلى الرغم من تطور التعليم واستخدام التكنولوجيا في كل شيء، إلا إن الكتابة اليدوية لازالت تلعب دورًا مهمًا في التعليم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أسباب سوء خط الأطفال وكتاباتهم غير المنتظمة، وكانت الأسباب كالتالي:

- قبضة يد خاطئة
تلعب قبضة القلم الصحيحة دورًا كبيرًا في تطوير الكتابة اليدوية الجيدة، حيث يشكل الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط معًا قبضة الحامل ثلاثي القوائم الديناميكية، وهي الطريقة الصحيحة للإمساك بالقلم وقد تتسبب القبضة غير الصحيحة في جعل عضلات اليد تتعب بشكل أسرع مقارنة بالقبضة الصحيحة.

- نقص التوجيه
يتطلب تطوير مهارات الكتابة التوجيه والدعم المناسبين من المعلمين وأولياء الأمور وتعليم الأطفال كيفية الكتابة بشكل صحيح ومقروء في الفصل وفي المنزل.

- الممارسة غير الملائمة
يجب على الأطفال استثمار الوقت في تعلم الحروف الأبجدية ثم التقدم إلى كتابة الكلمات والعبارات والجمل.

- الكتابة على كتب ذات أسطر مفردة أو بدون أسطر
يجب تشجيع الأطفال على التدرب على الكتابة على أوراق خطية مكونة من ثلاثة أسطر في سن مبكر تحتوي هذه الأوراق على خط علوي وسفلي وخط وسط متقطع لمساعدة الأطفال على فهم مكان بدء وإنهاء أي حرف، فقد يؤدي استخدام سطر واحد أو سطر مزدوج أو ورقة فارغة إلى صعوبة الكتابة في خط مستقيم.

- اكتساب الأساليب والعادات السيئة
يميل الأطفال إلى اكتساب العديد من العادات السيئة من أصدقائهم مثلا تعليم معظم الأطفال كتابة حرف من الخط السفلي إلى السطر العلوي على صفحة مسطرة مما يجعل الكتابة اليدوية تبدو غير مرتبة.

- عسر الكتابة
عسر الكتابة يؤثر على التهجئة والوضوح والتعبير والمسافات بين الكلمات والتحجيم أثناء الكتابة ويواجه المصابون بخلل الكتابة صعوبة في التعبير عن الأفكار على الورق وتشكيل أشكال الحروف.

- عسر القراءة
عسر القراءة هو إعاقة تعلم تؤثر على مناطق الدماغ التي تعالج اللغة يتعلم الأطفال القراءة من خلال ربط الكلمات الموجودة على الورقة بالأصوات التي تنتجها هذه الكلمات ثم يعيدون بناء أنماط الحروف في الكلمات أثناء الكتابة، ومع ذلك يجدون صعوبة في فك رموز هذه الأنماط وقد يجدون صعوبة في اكتساب رسم الحروف أثناء الكتابة أو النسخ من الكتب.

- فرط الحركة
متلازمة فرط حركة المفصل هي حالة تكون فيها المفاصل أكثر مرونة ويمكن أن تتجاوز المعدل الطبيعي، لذلك تتطلب المزيد من الجهد وقد يتسبب ذلك في معاناة من إجهاد وألم عضلي وضعف التنسيق والتوازن، قد يتسبب هذا الألم في مواجهة الأفراد المصابين لمشاكل في خط يدهم، وقد يواجه الأطفال المصابون مشاكل في مسك القلم مما يؤثر على خط يدهم.

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