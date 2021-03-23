8 أسباب لخط الأطفال السيئ

- قبضة يد خاطئة



- نقص التوجيه



- الممارسة غير الملائمة



- الكتابة على كتب ذات أسطر مفردة أو بدون أسطر



- اكتساب الأساليب والعادات السيئة



- عسر الكتابة



- عسر القراءة



- فرط الحركة



تعاني الأمهات من مشكلة سوء كتابة أطفالهن ويشتكين من خطهم غير المرتب على الإطلاق، وعلى الرغم من تطور التعليم واستخدام التكنولوجيا في كل شيء، إلا إن الكتابة اليدوية لازالت تلعب دورًا مهمًا في التعليم.تلعب قبضة القلم الصحيحة دورًا كبيرًا في تطوير الكتابة اليدوية الجيدة، حيث يشكل الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط معًا قبضة الحامل ثلاثي القوائم الديناميكية، وهي الطريقة الصحيحة للإمساك بالقلم وقد تتسبب القبضة غير الصحيحة في جعل عضلات اليد تتعب بشكل أسرع مقارنة بالقبضة الصحيحة.يتطلب تطوير مهارات الكتابة التوجيه والدعم المناسبين من المعلمين وأولياء الأمور وتعليم الأطفال كيفية الكتابة بشكل صحيح ومقروء في الفصل وفي المنزل.يجب على الأطفال استثمار الوقت في تعلم الحروف الأبجدية ثم التقدم إلى كتابة الكلمات والعبارات والجمل.يجب تشجيع الأطفال على التدرب على الكتابة على أوراق خطية مكونة من ثلاثة أسطر في سن مبكر تحتوي هذه الأوراق على خط علوي وسفلي وخط وسط متقطع لمساعدة الأطفال على فهم مكان بدء وإنهاء أي حرف، فقد يؤدي استخدام سطر واحد أو سطر مزدوج أو ورقة فارغة إلى صعوبة الكتابة في خط مستقيم.يميل الأطفال إلى اكتساب العديد من العادات السيئة من أصدقائهم مثلا تعليم معظم الأطفال كتابة حرف من الخط السفلي إلى السطر العلوي على صفحة مسطرة مما يجعل الكتابة اليدوية تبدو غير مرتبة.عسر الكتابة يؤثر على التهجئة والوضوح والتعبير والمسافات بين الكلمات والتحجيم أثناء الكتابة ويواجه المصابون بخلل الكتابة صعوبة في التعبير عن الأفكار على الورق وتشكيل أشكال الحروف.عسر القراءة هو إعاقة تعلم تؤثر على مناطق الدماغ التي تعالج اللغة يتعلم الأطفال القراءة من خلال ربط الكلمات الموجودة على الورقة بالأصوات التي تنتجها هذه الكلمات ثم يعيدون بناء أنماط الحروف في الكلمات أثناء الكتابة، ومع ذلك يجدون صعوبة في فك رموز هذه الأنماط وقد يجدون صعوبة في اكتساب رسم الحروف أثناء الكتابة أو النسخ من الكتب.متلازمة فرط حركة المفصل هي حالة تكون فيها المفاصل أكثر مرونة ويمكن أن تتجاوز المعدل الطبيعي، لذلك تتطلب المزيد من الجهد وقد يتسبب ذلك في معاناة من إجهاد وألم عضلي وضعف التنسيق والتوازن، قد يتسبب هذا الألم في مواجهة الأفراد المصابين لمشاكل في خط يدهم، وقد يواجه الأطفال المصابون مشاكل في مسك القلم مما يؤثر على خط يدهم.