السودان ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب فى اليمن

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.وفي بيان لها، قال الوزارة: "وإذ يؤكد السودان دعمه للمبادرة التي تبين حرص المملكة العربية السعودية على دعم واستقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة، فإنه يثمن عاليا البنود التي تضمنتها المبادرة والتي تشمل فتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال لعبور السفن عبر ميناء الحديدة لضمان انسياب الإغاثات والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني، إضافة إلى الاتفاق على إيداع عوائد الضرائب والجمارك في الحساب المشترك المقر في اتفاق ستوكهولم. كما تؤكد المبادرة على ضرورة بدء مشاورات شاملة بين كافة الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".وأضافت أن "السودان يناشد المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله في أن تجد المبادرة القبول من الأطراف اليمنية كافة بما يحقق الحل الجذري للأزمة اليمنية ويضمن الاستقرار والسلام الذي سينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق".