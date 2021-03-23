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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان.. نقل المتهم السابق بقتل صحفى أمريكى إلى منزل آمن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:01 ص
الصحفي الأمريكي دانيال
الصحفي الأمريكي دانيال بيرل
وكالات
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قالت الشرطة الباكستانية، إن مواطنا برأه القضاء من تهمة ذبح الصحفي الأمريكي دانيال بيرل عام 2002، نقل يوم الإثنين إلى منزل حكومي آمن لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول الشرطة سهيل صخيرة قوله إن المتهم أحمد سعيد عمر شيخ، الذي يملك الجنسية البريطانية أيضًا، تم تسليمه إلى إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبرأت محكمة السند العليا شيخ في أبريل 2020، بعد أن ظل ينتظر توقيع عقوبة الإعدام بحقه طوال 18 عاما، ومنذ ذلك الحين تخوض أسرة بيرل والحكومة الباكستانية معركة قضائية لإلغاء حكم البراءة.

ولا يزال شيخ محتجزا رغم تبرئته وفقا لقانون خاص يسمح للحكومة باحتجاز الأشخاص الذين ترى أنهم يمثلون خطرا على الأمن.

ويأتي نقل شيخ إلى إقامة آمنة بعد أكثر من شهر من إصدار المحكمة العليا الباكستانية أمرا بإخراجه من الزنزانة الخاصة بالسجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

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