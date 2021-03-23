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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تؤجل إعادة فتح المطاعم وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:59 ص
النمسا تؤجل إعادة
النمسا تؤجل إعادة فتح المطاعم
وكالات
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قالت حكومة النمسا، إنها سترجئ إعادة فتح المقاهي والمطاعم والحانات الذي كان مقررا في 27 مارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واجتمعت الحكومة مع حكام مقاطعاتها التسع اليوم لمراجعة خطتها للسماح بإعادة الفتح نهاية الأسبوع المقبل في جميع هذه المقاطعات باستثناء مقاطعة فورارلبيرغ في جبال الألب التي بدأت عملية الفتح في وقت سابق من هذا الشهر.

وتزايدت الإصابات بشكل مطرد منذ أن خففت النمسا إغلاقها الثالث في 8 فبراير من خلال السماح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية على الرغم من تسجيل عدد كبير من الحالات، وحل حظر التجول الليلي مكان القيود المفروضة على الحركة طوال اليوم.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في النمسا يبلغ 516.565، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 9.089.

وتظاهر آلاف النمساويين وسط العاصمة فيينا، بداية الشهر الحالي احتجاجا على القيود التي تفرضها الحكومة، التي تهدف للتصدي لفيروس كورونا، على الرغم من تخفيفها في فبراير الماضي مع افتتاح المدارس والمتاجر والمتاحف.

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