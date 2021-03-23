عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة

يُنظم قصر السينما بمقره الكائن بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل ٬Escape from alcatraz أو "الهروب من ألكاتراز".الفيلم من إنتاج عام 1979 وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة٬ من بطولة كلينت إيستوود٬ باتريك ماكجوهان٬ فريد وارد٬ روبرتس بولسوم. ومن إخراج ستيف سيجل.وتدور أحداث الفيلم حول محاولة هروب حقيقية قام بها ثلاثة سجناء في عام 1962 للهروب من السجن الشهير ألكاتراز٬ هو السجن الأمريكي الشهير الذي يقع في جزيرة تحمل نفس الاسم.ويخطط للهروب من هذا السجن المشهور بالإجراءات الأمنية المشددة واستحالة الهروب منه٬ اللص سارق البنوك "فرانك موريس" الذي درس الأمور بعناية كبيرة، والذي ينجح في أمر فشل فيه العديد من كبار رجال العصابات مثل آل كابوني، وروبرت ستراود وغيرهم.وخطط موريس بذكائه الخارق كيفية الهروب من السجن وسرقة أدوات حادة بخفاء ويقوم بتقشيره وصمم رأس الدمية لكي يهرب من السجن ومعه شخصان، ومن ثم تمكنوا من الهروب، واختفوا من المشهد نهائيًا.