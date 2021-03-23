الكاتب حسن الجوخ يصدر «الرواية القصيرة»

أصدر الكاتب والناقد حسن الجوخ، مؤلفه «الرواية القصيرة»، والصادر عن إتحاد كتاب مصر منذ خمسة أيام، حيث يلقي الكتاب الضوء بالتشريح والنقد على أكثر من اثنى عشر عملًا روائيًا لكلا من «يحيى حقي في قنديل أم هاشم، والحرام ليوسف ادريس، ورواية حادث النصف متر لصبري موسى، وتلك الرائحة لصنع الله ابراهيم، وأصوات لسليمان فياض، والأسوار لمحمد جبريل، وقلب الليل رواية نجيب محفوظ، ومقام عطية للكاتبة سلوى بكر، ولحس العتب للراحل خيري شلبي، وقناديل البحر لإبراهيم عبد المجيد، وحرث الأحلام لمحمد قطب، والغجرية ويوسف المخزنجي لإدوار الخراط».الكتاب يقع في ثلاثمائة وعشرون صفحة من القطع المتوسط، وبه الكثير من المداخلات بل والحوارات من قبل الكتاب المشار لهم ولأعمالهم، مع استحضار حوارات ومحاورات وشهادات منهم أدلوا بها للمؤلف، وفي لقاءات ماضية وسابقة، عن مفهوم «الرواية القصيرة» وشروطها الفنية وبنيتها ومقومات خصائصها التي تميزها عن الرواية الطويلة وتحديدًا في البنية والتركيب وقوام وماهية وفعالية السرد، وكذلك جماليات اللغة وزمن الحبكة وزمن الرواية وقت كتابتها، وزمن العمل الروائي نفسه وعلاقة الرموز فيه بأحداث بعينها سابقة على الكتابة أو الحدث أو حتى مستشرفة للمستقبلي، من خلال حدث رمزي آني، أو حدث في الماضي.الكتاب إضافة هامة للمكتبة المصرية والعربية، وخاصة أنه جهد محمود لمؤلفه الكاتب والقاص الروائئي حسن الجوخ، والذي استمر لأكثر من خمسة أعوام لجمع شهادات عن مفاهيم الرواية القصيرة من غالبية كتاب الرواية ممن تعرض لأعمالهم وأعمالهن بالبنقد والتشريح لقنص واستيلاد الدلالة، عن خصوصية البناء والجماليات والبنية التي تختلف، في مكونات الرواية "«النوفيلا» أو «القصيرة» عن الأخرى الطويلة.في النهاية الكتاب يظهر الرواية، بل ويؤكد أن الرواية القصيرة تأتي دائمًا كاستجابة طبيعية وحتمية لمغامرة الإبداع، بل وروح مؤلفها وتوحد رؤاه مع هذا العصر الراكض، الكتاب صدر منذ خمسة أيام عن منشورات «اتحاد كتاب مصر»، وييقع في 320 صفحة من القطع المتوسسط.