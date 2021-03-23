مناقشة رواية «سماء قريبة من الأرض» بمختبر سرديات الإسكندرية

تعقد في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة لمناقشة رواية "سماء قريبة من الأرض"٬ والصادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ من تأليف عبير درويش، بالتعاون بين مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية وجمعية ألق الثقافية بتونس.ويناقش الرواية ويتناولها بالتحليل والنقد كل من النقاد: حواء محمود أبو شحمة (ليبيا) د.خالد البوهي (مصر) د.فتحي بن معمر (تونس) د.محمد مخيمر (مصر) ويدير اللقاء منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.وكانت عبير درويش قد صدر لها من قبل٬ المجموعات القصصية "حدود الكادر"، "زهرة اللانتانا"٬ "تعاريج"٬ و"طبق الدهشة".تدور أحداث الرواية خلال الفترة التي تواكب اجتياح الأسطول الإنجليزي للإسكندرية وحتى معاهدة 1936 وما صاحبها من تغيرات اجتماعية وسياسية.ومن أجواد الرواية نقرأ: فتح الجند البوابات الداخلية لسجن "الترسانة" على مصراعيها؛ فضرب الشعاع المباغت في أعينهم حارقًا، واخترق الزنازين هواء الخارج محملًا بالغبار والدخان؛ فزادت الزنازين اختناقًا وغيمًا، وقف جاويش الضبطية ومعه فرد من الخفر يزجرونهم ويدفعونهم خارجًا.. لكن من فرط المباغتة كان المسجونون كالخيل المرابط.. مدهوشين.. فاغري الأفواه؛ فأزاحوهم بالعصي والكرابيج الملهبة وهم يصرخون فيهم: -الدنيا حرب والبلد هاتولع-..اخرجوا.شده "شاهين" من وقع الخبر، حلم الخروج يراوده كل ليلة.. لكن الجملة التي اخترقت مسامعه الآن بها أمران أشد قتامة من أمر احتجازه.. "حرب وحريق!" دفعه المتكالبون على منفذ الخروج دفعًا.. تحركت أطرافه بالرغم من جموده.. لا يعلم إن كانت قدماه قد حملتاه أم زجت به الأجسام المتزاحمة حتى وصل شارع الأخوات.