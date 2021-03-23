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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صنادل السترابى موضة فصل الصيف لعام 2021 (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:00 ص
صنادل السترابى
صنادل السترابى
سلمى بدر
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قدمت العديد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية مجموعة مختلفة من التصميمات من الصنادل السترابي لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، لتتماشى مع طبيعة تلك الفصول المرحة، وتكون الاطلالات أكثر أناقة.

- الصنادل ذات الكعب العالي:
انتشرت موضة الصنادل بالكعب العالي ذات الأربطة بأشكال عديدة أو مع عدد قليل من الأشرطة الرفيعة، أو صنادل بأربطة متعددة في الأصابع.

تم تقديم صنادل ذات الأشرطة المتداخلة المتميزة التي تختلف أنماط زخرفتها فهي سهلة التصميم والارتداء، كما أنها مناسبة للارتداء في أي مكان.

- صنادل ذات الكعب القصير:
في السنوات الأخيرة، حققت الصنادل السترابي ذات الكعب القصير، المستوحاة من التسعينات، عودة قوية خاصة أن الكعب القصير يكمل الإطلالات البسيطة، مثل الجينز والقمصان، وإذا كان لدى السيدة مناسبة عمل أو حفل زفاف، فإن الكعب المنخفض بأربطة يوفر لها الراحة والأناقة.

- موديلات غير تقليدية:
تم تقديم صندل سترابي بأربطة على الموضة، بتصميم مربع من الأمام مع أربطة ذو لونين مع حزام التقاطع فضلا عن تصميمات تتميز ببعض الأشرطة الرفيعة التي تمنع القدم من الانزلاق، للحصول على خدعة تنسيق ممتعة.
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل
صنادل

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