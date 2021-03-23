صنادل السترابى موضة فصل الصيف لعام 2021 (صور)

- الصنادل ذات الكعب العالي:



- صنادل ذات الكعب القصير:



- موديلات غير تقليدية:



قدمت العديد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية مجموعة مختلفة من التصميمات من الصنادل السترابي لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، لتتماشى مع طبيعة تلك الفصول المرحة، وتكون الاطلالات أكثر أناقة.انتشرت موضة الصنادل بالكعب العالي ذات الأربطة بأشكال عديدة أو مع عدد قليل من الأشرطة الرفيعة، أو صنادل بأربطة متعددة في الأصابع.تم تقديم صنادل ذات الأشرطة المتداخلة المتميزة التي تختلف أنماط زخرفتها فهي سهلة التصميم والارتداء، كما أنها مناسبة للارتداء في أي مكان.في السنوات الأخيرة، حققت الصنادل السترابي ذات الكعب القصير، المستوحاة من التسعينات، عودة قوية خاصة أن الكعب القصير يكمل الإطلالات البسيطة، مثل الجينز والقمصان، وإذا كان لدى السيدة مناسبة عمل أو حفل زفاف، فإن الكعب المنخفض بأربطة يوفر لها الراحة والأناقة.تم تقديم صندل سترابي بأربطة على الموضة، بتصميم مربع من الأمام مع أربطة ذو لونين مع حزام التقاطع فضلا عن تصميمات تتميز ببعض الأشرطة الرفيعة التي تمنع القدم من الانزلاق، للحصول على خدعة تنسيق ممتعة.