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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: القبض على شبكة تنشط فى مجال الهجرة غير المشروعة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:00 ص
الأمن المغربي
الأمن المغربي
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ألقت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة وجدة القبض على 15 شخصا، بينهم مطلوب في قضايا أخرى، لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن - في بيان - أن العمليات الأمنية التى جرت بشكل متزامن أسفرت عن ضبط المتورطين في كل من مدينة وجدة وتويسيت بوبكر وتيليوة بالمنطقة الشرقية، في وقت أسفرت فيه عمليات التفتيش من حجز إيصالات لتحويلات مالية تتعلق بأنشطة الهجرة غير المشروعة ومبالغ مالية كبيرة وهواتف محمولة وخمس سيارات وأسلحة بيضاء، علاوة على وثائق إدارية وسندات شخصية بأسماء الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وأضاف البيان أن الأشخاص المضبوطين، قاموا بعملية استقطاب لراغبي الهجرة غير المشروعة وبشراكة مع منظمين أجانب يعملون في إطار شبكة إجرامية خارج حدود المغرب، متخصصة في الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص عبر المسالك البحرية نحو أوروبا انطلاقا من الشواطئ الجزائرية.

وأوضح البيان أن المشتبه فيهم المضبوطين وُضعوا تحت الحراسة انتظارا لنتائج التحقيقات القضائية، التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد الامتدادات الدولية والارتباطات الاخرى لهذه الشبكة الإجرامية بعصابات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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