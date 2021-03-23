فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

في إطار سلسلة فعاليات الاحتفال بيوم المرأة في شهر مارس من كل عام، أعلن المجلس الأعلى للثقافة٬ عن فتح باب التقدم للمشاركة٬ في المسابقة الفنية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالتعاون مع أمانة المؤتمرات بالمجلس للفنانات التشكيليات تحت سن (35) سنة؛ تحت عنوان "إبـداعـاتهن".يأتي ذلك إيمانًا من المجلس بضرورة دعم المواهب الشابة وتقديمها وتشجيع الإبداع بشكل عام وإبداع المرأة على وجه الخصوص، على أن يتم تسليم الأعمال المشاركة (عمل أو اثنين كحد أقصى)٬ بمقر المجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة من 21 – 30 أبريل 2021؛ وملء الاستمارة المرفقة؛ هذا وسيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة يوم 20 مايو 2021.ويواكب الإعلان عن أسماء الفائزات افتتاح معرض ببهو المجلس يتضمن نماذج مختارة من بعض الأعمال المتقدمة للمسابقة؛ ويستمر المعرض حتى يوم 28 مايو 2021.وتتضمن مجالات المشاركة في مسابقة المعرض (مجسمات وتشمل خزف – نحت) و(مسطحات - وتشمل تصوير زيتي ــ رسم - جرافيك بأنواعه - فنون النسجيات بأنواعها).وتبلغ قيمة جوائز المسابقة كالتالي:- جائزة التصويرالزيتي 10 آلاف جنيه مصري- جائزة العمل المجسم 10 آلاف جنيه مصري- جائزة الجرافيك 10 آلاف جنيه مصري- جائزة الرسم 10 آلاف جنيه مصري- جائزة فنون النسجيات 10 آلاف جنيه مصري.