7 ألوان تتربع على عرش الموضة لصيف 2021



بدأ موسم فصل الربيع وتبحث كل فتاة مع بداية كل فصل عن الألوان المسيطرة على عرش الموضة وقد نشر معهد بانتون العالمي للألوان خلال الفترة الماضية الألون المتربعة على عرش الموضة لموسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021.



الألوان الترابية

- الألوان الترابية:

الألوان الترابية مثل الأوف وايت، والبيج الفاتح، والبرتقالي الغامق، والبني والزيتي الفاتح وغيرها من الالوان، تسيطر على أغلب التصميمات، وبخلاف مظهرها الأنيق، يمكن تنسيقها مع أي لون آخر بسهولة.

درجات الأخضر الباستيل



- درجات الأخضر الباستيل:

اللون الأخضر الباستيل يعبر عن العصر الحالي المهتم بكل ما هو أخضر والمائل للحفاظ على البيئة الخضراء بشكل كبير ويعبر أيضًا عن سلامة الصحة والحفاظ عليها.

اللون الأزرق الداكن

- اللون الأزرق الداكن:

هذا اللون قادر على أن يمنحكِ الأناقة التي تبحث عنها المرأة بسهولة شديدة فضلا عن انه اللون المفضل للأميرات من العائلة الملكة البريطانية.

درجات اللون الفوشيا

- درجات اللون الفوشيا:

من أكثر الألوان المعبرة عن السعادة والفرح يمكن تنسيقه مع الألوان المحايدة إن كنت المراة ترغب في إطلالة هادئة، أو مع أخرى ساطعة إن كنت ترغب في إطلالة مليئة بالحيوية.



درجات اللون البرتقالي

- درجات اللون البرتقالي:

اللون البرتقالي من الألوان الرائجة دائمًا الدرجات الداكنة منه تصلح لفصل الشتاء والدرجات الفاتحة منه تصلح لفصل الصيف فضلا عن أنه مسيطر على أغلب التصميمات والاكسسوارات.



درجات اللون الرمادي

- درجات اللون الرمادي:

في بداية عام 2021، أعلنت شركة بانتون للمرة الأولى عن لونين بدل واحد فقط ليكونان هما ألوان العام وكان اللون الرمادي من بينهما وسيطر بالفعل على كل قطعة ملابس واكسسوارات حتى الحقائب والأحذية.



درجات اللون الأصفر