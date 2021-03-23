رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:36 ص
المنتخب الموريتاني
المنتخب الموريتاني
أ ش أ
طباعة
أجرى المنتخب الموريتاني لكرة القدم، أول مران له في المعسكر التدريبي، استعدادًا لمواجهة المغرب وإفريقيا الوسطى، ضمن تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

وشهد المران -الذي جرى على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط- مشاركة 20 لاعبًا من أصل 27 لاعبًا تم استدعاؤهم للمعسكر.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الموريتاني نظيره المغربي يوم السبت المقبل، كما سيواجه منتخب وسط إفريقيا يوم 30 مارس الجاري.

كان مدرب المنتخب الموريتاني كورينتان مارتينس قد أكد أن اختيار اللاعبين للمباراتين تم وفقًا للجاهزية والقدرة البدنية من خلال متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين، وأوضح أن هذه التشكيلة ضمت 3 لاعبين تم استدعاؤهم لأول مرة، نظرًا للإمكانيات التي يتحلون بها وقدرتهم ومهاراتهم الفردية والتي ستشكل إضافة نوعية لصالح المنتخب الموريتاني.

موضوعات متعلقة

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات

إنذار عاجل من الأرصاد: مصر تتأثر بمنخفض جوى خماسينى اليوم

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة