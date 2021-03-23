المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

أجرى المنتخب الموريتاني لكرة القدم، أول مران له في المعسكر التدريبي، استعدادًا لمواجهة المغرب وإفريقيا الوسطى، ضمن تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون.وشهد المران -الذي جرى على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط- مشاركة 20 لاعبًا من أصل 27 لاعبًا تم استدعاؤهم للمعسكر.ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الموريتاني نظيره المغربي يوم السبت المقبل، كما سيواجه منتخب وسط إفريقيا يوم 30 مارس الجاري.كان مدرب المنتخب الموريتاني كورينتان مارتينس قد أكد أن اختيار اللاعبين للمباراتين تم وفقًا للجاهزية والقدرة البدنية من خلال متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين، وأوضح أن هذه التشكيلة ضمت 3 لاعبين تم استدعاؤهم لأول مرة، نظرًا للإمكانيات التي يتحلون بها وقدرتهم ومهاراتهم الفردية والتي ستشكل إضافة نوعية لصالح المنتخب الموريتاني.