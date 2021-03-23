انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

تنطلق في الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء٬ أولى جلسات٬ سلسلة اللقاءات التي ينظمها معهد جوتة في إطار برنامج "القاهرة.. الأمل يبدأ" لدعم صناعة النشر في مصر.ويتحدث في الجلسة كل من: نورا رشاد من الدار المصرية اللبنانية، والسويسري لوسيان ليتيس من دار (يونيون) ناشر الترجمات الألمانية لأعمال نجيب محفوظ والعديد من الأعمال العربية، ويدير النقاش شريف بكر من دار العربي للنشر والتوزيع.وكان معهد جوتة قد أطلق مؤخرًا برنامج "القاهرة.. الأمل يبدأ" بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب وكل من اتحاد الناشرين المصريين ومبادرة أصوات عربية.وتخاطب الجلسة الأولى شباب الناشرين، وتطرح أفكارًا عن إستراتيجيات النشر والجمهور المستهدف، وكيفية بناء علامة تجارية في مجال النشر وأساليب الكشف عن المؤلفين الجدد، فضلًا عن التطرق لسوق الترجمة والتبادل الثقافي والحديث حول حقوق النشر، وأجور المترجمين وسياسات الترجمة.ويشمل برنامج: "القاهرة.. الأمل يبدأ" سلسلة من اللقاءات تعكس خبرات وتصورات الناشرين في العالم لكيفية التغلب على صعوبات نشر وتوزيع الكتب في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19"، مع التركيز على التجارب المصرية.تعقد الجلسات خلال الفترة بين شهري مارس، يوليو٬ ويشارك فيها متحدثون وخبراء في صناعة النشر من مصر وألمانيا وسويسرا.يستهدف برنامج "القاهرة.. الأمل يبدأ" الناشرين المحترفين، ويمكن لهم التسجيل للمشاركة والتفاعل مع المناقشات من خلال منصة (زووم) التي أتاحها معهد جوتة عبر موقعه الإلكتروني.