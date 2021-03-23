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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جيمى فوكس يجسد «تايسون» فى مسلسل جديد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:57 ص
جيمي فوكس
جيمي فوكس
وكالات
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يستعد الممثل الأمريكي، جيمي فوكس، لتجسيد شخصية أسطورة الملاكمة "مايك تايسون" في مسلسل جديد يحمل اسم "تايسون"، للمخرج مارتن سكورسيزي.

وكانت السيرة الذاتية لتايسون ستقُدم في شكل فيلم في البداية يؤدي بطولته فوكس أيضا، قبل أن يتم تحويل القرار إلى تقديمها كمسلسل، حسبما افادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وسيعمل تايسون كمنتج تنفيذي في هذا المسلسل، والذي "سيستعرض حياة أحد أكثر شخصيات الملاكمة الأسطورية في كل العصور".

وقال تايسون في بيان: "كنت أتطلع إلى سرد قصتي منذ بعض الوقت".

وأضاف: "أتطلع إلى التعاون مع مارتن (سكورسيزي) وجيمي والفريق الإبداعي بأكمله لتقديم مسلسل للجمهور لا يتناول فقط رحلتي المهنية والشخصية ولكنه يلهم ويمتع أيضا".

وأصبح تايسون 54 عاما أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة في عام 1986 وهو يبلغ من العمر 20 عاما فقط ويعتبر أحد أفضل الملاكمين على الإطلاق.

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