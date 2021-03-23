العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم الفنانة سميرة عبد العزيز

تنظم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر الجديدة٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ؛ بمناسبة عيد الأم.تقام الاحتفالية في إطار الندوات الثقافية التي تعقدها الكلية٬ وتكريمًا للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز على مشوارها الفني٬ وتتضمن عرض فيلم وثائقي عن حياتها من إنتاج طلاب الكلية.بدأت الفنانة سميرة عبد العزيز مسيرتها الإبداعية من خلال إذاعة الإسكندرية٬ شاركت في العديد من الأعمال السينمائية من بينها: فيلم ميكانو٬ وجسدت دور علية شبانة شقيقة عبد الحليم حافظ في فيلم "حليم". علي أن أكثر أعمالها جاءت عبر أثير الإذاعة وخاصة برنامجها "صديقي الفيلسوف".تزوجت من الكاتب والسيناريست محفوظ عبد الرحمن٬ وقامت ببطولة العشرات من الأعمال التليفزيونية٬ نذكر منها: ضمير أبلة حكمت٬ القمر آخر الدنيا٬ بوابة الحلواني٬ زهرة في الأرض البور٬ أحلام عادية٬ لم تنسي أنها امرأة٬ أولاد الليل٬ قلب امرأة٬ قلب ميت٬ نسيم الروح زهرة برية٬ العنكبوت٬ قصة الأمس وغيرها.ومن أعمالها المسرحية: صبايا مخدة الكحل٬ الوصية٬ خيبتنا٬ الغولة٬ أحمس٬ رجل في القلعة.