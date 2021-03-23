طبيبة توضح حقيقة ضعف السمع نتيجة الإصابة بكورونا

كشف علماء من جامعة مانشستر ومركز مانشستر للأبحاث الطبية الحيوية أن فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى فقدان السمع وطنين الأذن والدوار.بدورها، قالت الدكتورة منى صالح، طبيبة بمستشفى السويس العام، إنه بالفعل هناك الكثير من مصابي كورونا أصيبوا بضعف في السمع، خاصًة المصابين الذين استمرت إصابتهم لفترة طويلة، وذلك من شدة الإصابة.وناشدت "صلاح"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، المواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحة أن اللقاح يحد بشكل كبير من المضاعفات التي تسببها الإصابة بفيروس كورونا، والتي تصل لفشل التنفس، والحاجة للتنفس الصناعي ومن ثم الوفاة.