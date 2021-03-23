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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فريق طبى بمستشفي سوهاج الجامعى ينجح فى استخراج «ساطور» من جبهة سيدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:58 ص
مستشفي سوهاج الجامعى
مستشفي سوهاج الجامعى
هاجر رضا
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نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي سوهاج الجامعي، في استخراج آلة حادة «ساطور» من جبهة سيدة كانت تعاني من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجرح قطعي بالجبهة.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، إن المصابة «ش. ر. أ» وصلت إلى المستشفى الجامعى وكان في استقبالها فريق استقبال الطوارئ بالمستشفى، وذلك بمساعدة غرفتي طوارئ وإسعاف قنا بالتنسيق مع النائب الإدارى بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن الأطباء قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصابة، حيث كانت تعانى من هبوط فى الدورة الدموية نتيجة النزيف، وبعد عمل الاشاعات اللازمة تم نقل المصابة فورًا إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب، وتم رفع الجسم الصلب «الساطور»، مضيفًا أنها كانت تعاني من كسور متعددة بعظام الجمجمة وقطع بالأم الجافية وأوعية دموية نازفة وكسور مخنسفه، موضحًا أنه تم إيقاف الأوعية الدموية النازفة مع الحفاظ على المراكز الحيوية بالمخ، وعمل رتق للأم الجافية وإعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية.

جدير بالذكر، أن العمليات استغرقت حوالي السبع ساعات، وتم نقل المصابة للعناية المركزة بالمستشفى، وقد ضم الفريق الطبي الخاص بقسم جراحة المخ والأعصاب كلا من «الدكتور عمر الشيباني مدرس مساعد، الدكتور أحمد الحلفاوي معيد، الدكتور محمد قاسم طبيب مقيم، الدكتور أحمد حمدى طبيب مقيم، الدكتور أحمد ماهر تمريض»، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح صارو أستاذ مساعد، والدكتور مؤمن محمد المأمون رئيس القسم.

كما قام الفريق الطبي الخاص بوحدة جراحة الوجه والفكين بعمل إصلاح لكسور حجاج العين والأنف وتثبيتها بواسطة الدكتور حاتم عادل الشاذلي، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور طارق السيد فتوحى أستاذ مساعد، والدكتور كمال الشرقاوي رئيس الوحدة، والدكتور مصطفى حميد مدرس مساعد، والدكتور محمد الديب طبيب مقيم.

وضم فريق أطباء التخدير الدكتور وليد عادل مدرس مساعد، والدكتور محمود خلف معيد، والدكتور جهاد أحمد طبيب مقيم، والدكتور أية محمد طبيب مقيم، والدكتور محمد يوسف.

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