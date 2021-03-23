رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة «فاتحة لصاحب المقام» و«عمرك حلم مش للصيد» بمنتدى الاستقلال الثقافى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:50 ص
فاتحة لصاحب المقام
فاتحة لصاحب المقام
نضال ممدوح
طباعة
يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ضمن فعاليات محور المبدع أولًا٬ الكاتبين المصريين القاص أحمد رجب شلتوت، والشاعر محمد علي عزب.

يناقش الدكتور السيد نجم مجموعة شلتوت القصصية: «فاتحة لصاحب المقام»، ويناقش الدكتور جمال العسكري ديوان عزب: «عمرك حلم مش للصيد»٬ وذلك بمقر المنتدى في مركز الاستقلال للبحوث، بميدان طلعت حرب عمارة عمر أفندي الدور الثامن.

وبحسب الدكتور جمال زهران، مدير مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: فإن عزب وشلتوت معروفان للوسط الثقافي باعتبارهما نقادًا ومبدعين، لكن المنتدى سيحتفي بإبداعهما.

يفتتح الندوة الدكتور زهران، ثم يقرأ الكاتبان مختارات من أعمالهما، ويقدم الناقدان رؤاهما، ويعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع الكاتبين.

كما يقام على هامش الندوة حفل إهداء لأعمال الكاتبين، كما يهدي المركز بعض إصداراته لهما؛ تقديرًا لإبداعهما.

يذكر أن محمد علي عزب، شاعر وناقد، حاز جائزة أخبار اليوم في شعر العامية، وجائزة أحمد فؤاد نجم في نقد شعر العامية، ومن أعماله دواوين: «أوراق خريف العشق، وبعلم الوصول، وتشخيص على مسرح مكشوف، ملامح بتكره البراويز، وعمرك حلم مش للصيد»، ومن أعماله النقدية: «أمل دنقل أيقونة الرفض والمفارقة، وعن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة، وتجليات طائر العمر الجميل دراسة نقدية في شعر سيد حجاب».

وأحمد رجب شلتوت، سارد وناقد فاز بجائزة نادي القصة، وجائزة إحسان عبدالقدوس، وصدر له مجموعات: «فاتحة لصاحب المقام، السعار والشذى، والعائد إلى فرحانة، ودم العصفور، والعش للعصافير، ورواية حالة شجن»، وكتب نقدية منها: «فن البحث عن الإنسان.. قراءات في الرواية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة