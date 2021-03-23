مناقشة «فاتحة لصاحب المقام» و«عمرك حلم مش للصيد» بمنتدى الاستقلال الثقافى

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ضمن فعاليات محور المبدع أولًا٬ الكاتبين المصريين القاص أحمد رجب شلتوت، والشاعر محمد علي عزب.يناقش الدكتور السيد نجم مجموعة شلتوت القصصية: «فاتحة لصاحب المقام»، ويناقش الدكتور جمال العسكري ديوان عزب: «عمرك حلم مش للصيد»٬ وذلك بمقر المنتدى في مركز الاستقلال للبحوث، بميدان طلعت حرب عمارة عمر أفندي الدور الثامن.وبحسب الدكتور جمال زهران، مدير مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: فإن عزب وشلتوت معروفان للوسط الثقافي باعتبارهما نقادًا ومبدعين، لكن المنتدى سيحتفي بإبداعهما.يفتتح الندوة الدكتور زهران، ثم يقرأ الكاتبان مختارات من أعمالهما، ويقدم الناقدان رؤاهما، ويعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع الكاتبين.كما يقام على هامش الندوة حفل إهداء لأعمال الكاتبين، كما يهدي المركز بعض إصداراته لهما؛ تقديرًا لإبداعهما.يذكر أن محمد علي عزب، شاعر وناقد، حاز جائزة أخبار اليوم في شعر العامية، وجائزة أحمد فؤاد نجم في نقد شعر العامية، ومن أعماله دواوين: «أوراق خريف العشق، وبعلم الوصول، وتشخيص على مسرح مكشوف، ملامح بتكره البراويز، وعمرك حلم مش للصيد»، ومن أعماله النقدية: «أمل دنقل أيقونة الرفض والمفارقة، وعن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة، وتجليات طائر العمر الجميل دراسة نقدية في شعر سيد حجاب».وأحمد رجب شلتوت، سارد وناقد فاز بجائزة نادي القصة، وجائزة إحسان عبدالقدوس، وصدر له مجموعات: «فاتحة لصاحب المقام، السعار والشذى، والعائد إلى فرحانة، ودم العصفور، والعش للعصافير، ورواية حالة شجن»، وكتب نقدية منها: «فن البحث عن الإنسان.. قراءات في الرواية».