تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي "دور الثمانية" من بطولة بلاك بول الدولية للاعبين المحترفين للاسكواش، والمقامة في نادي بلاك بول بالتجمع الخامس، وهم: زاهد سالم ومروان الشوربجي وفارس دسوقي وطارق مؤمن ومحمد الشوربجي وعلي فرج.وكانت مباريات اليوم من الدور الثالث "دور الـ16"، قد أسفرت عن فوز زاهد سالم على الفرنسي ماثيو كاستاجنيت 3 1، ومروان الشوربجي على يوسف إبراهيم 3- 0، والويلزي جويل ماكين على المصري مازن هشام 3- 0، وفارس الدسوقي على مواطنه عمر مسعد 3- 0، وطارق مؤمن على الفرنسي جريجوري جوتيه 3- 1، والنيوزيلاندي بول كول على الفرنسي جريجوري جونير 3- 1، ومحمد الشوربجي على الهندي سوراف جوزال 3- 0، وعلي فرج على المصري مصطفى عسل 3- 1.وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 25 مارس الحالي بمشاركة 48 لاعبا منهم 18 لاعبا من مصر أبرزهم علي فرج وطارق مؤمن ومحمد الشوربجي ومصطفى عسل وفارس دسوقي وتبلغ جوائز البطولة 175 ألف دولار.وتقام البطولة تحت إجراءات طبية قوية من جانب اللجنة المنظمة حرصا على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا حيث يخضع جميع المشاركين لنظام الفقاعة الطبية مع إجراء مسحات لهم كل ثلاثة أيام.