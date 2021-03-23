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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قسد» تنفى صحة بيان «الدفاع التركية» حول خسائر الاشتباكات شمال سوريا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:14 ص
قسد
قسد
وكالات
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نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ما جاء في بيان وزارة الدفاع التركية عن نتائج العمليات التي جرت بين الطرفين خلال الأيام الثلاثة الماضية في شمال سوريا.

ووصفت "قسد" بيان وزارة الدفاع التركية الذي يذكر أنها أوقعت خسائر كبيرة في "قوات سوريا الديمقراطية" بأنه غير صحيح، وقالت عبر صفحتها في "فيسبوك" إن 4 من مقاتليها قتلوا وجرح 4 آخرون.

جاء ذلك ردا على بيان "الدفاع التركية" الذي ذكر في وقت سابق اليوم أنه تم تحييد 35 من أفراد وحدات حماية الشعب، (الذي يشكل العمود الفقري لـ "قسد" وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا وتربطه بحزب العمال الكردستاني) وذلك في المنطقة التي تطلق عليها تركيا اسم "نبع السلام" شمال سوريا.

وأضافت "قسد"، في بيانها، أن الاشتباكات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية أدت إلى "مقتل 37 مرتزقا وإصابة 18 آخرين" إضافة إلى تدمير عربات مدرعة.

وأوضحت "قسد" أن الجيش التركي والفصائل التي يدعمها شن، بين 18 و20 الشهر الجاري، هجمات على طريق M4 وشمال عين عيسى.

وتحدث بيان "قسد" عن تفاصيل الاشتباكات التي شهدتها المنطقة منذ أيام، والخسائر التي قالت إن قواتها ألحقتها بالجيش التركي والفصائل التي يدعمها، ليقول إن "الدولة التركية تخفي خسائرها وتناقض الحقيقة".

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