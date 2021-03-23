رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صناع السفر الأمريكيون يطالبون باستئناف سوق الرحلات الدولية أول مايو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:35 ص
الرحلات الدولية
الرحلات الدولية
أ ش أ
طباعة
دعا عدد من كبار قادة صناعة السفر بالولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتطوير خريطة طريق بحلول أول شهر مايو المقبل، لإعادة تشغيل سوق السفر الدولي خلال فصل الصيف للعام الجاري.

وطلب هؤلاء القادة -ومن بينهم مسئولو اتحادات شركات الطيران والفنادق الأمريكية- من البيت الأبيض المشاركة مع أصحاب الأسهم بهذه الشركات في وضع هذه الخريطة التي تراعي كافة قواعد السلامة والوقاية.

وقال هؤلاء القادة -في خطاب إلى منسق فريق البيت الأبيض للاستجابة لجائحة كورونا- إن هذه الخطة قد تشجع المسافرين على الاستعداد والالتزام بالمتطلبات عندما يتم فتح مسارات الرحلات الدولية القادمة أو المغادرة.

ولفت هؤلاء القادة إلى أن استئناف الرحلات الآمنة القادمة للولايات المتحدة حتى 4 يوليو وصلت إلى متوسط 40% من مستويات عام 2019 بالنسبة لباقي العام الجاري، ومن شأن ذلك إضافة 30 مليار دولار من الإنفاق، وكذلك عودة 225 ألف وظيفة أمريكية.

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الفلبين تحتج على وجود «زوارق صينية» في مياه متنازع عليها

أستراليا تجلي آلاف السكان في أسوأ فيضانات تشهدها منذ نصف قرن

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

مقتل 7 بحريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مصري وسوري وجزائري يحصدون جائزة الشاعرة حبيبة محمدي

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة