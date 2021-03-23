رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على إريتريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:32 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إريتريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات على قائمة سوداء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات: "مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب".

وقالت الأمم المتحدة في أوائل مارس، إن "قوات إريترية تنشط في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع".

ورفضت إريتريا في بيان تلك الاتهامات، قائلة "إنها ملفقة وإن العقوبات بلا أساس قانوني".

واتهمت إريتريا الاتحاد الأوروبي بأنه "يهدف إلى إعادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للسلطة"، وقالت إن "العقوبات "محاولة عقيمة لدق إسفين بين إريتريا وإثيوبيا".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية: "الاتحاد الأوروبي ليس له أي صلاحية قانونية أو أخلاقية ليصدر قراره، ولجأ إلى تهم ملفقة فقط لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى".

وتعني العقوبات تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

موضوعات متعلقة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم الفنانة سميرة عبد العزيز

«الدستور» تنفرد بنشر مقال «السعداوي»: مانديلا تقليدي ولا يحترم المرأة

«ثقافة المنيا» تختتم مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة» بأبوقرقاص

العلاج بالفن فى معرض «أشجار طفولية» لـ وفاء ياديس