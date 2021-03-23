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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى المكسيك تصل إلى 198239

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:38 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 1388 إصابة و203 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1388، مقابل 5729 في بيانات السبت و2133 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2197160 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 203 وفيات ناجمة عن المرض، مقارنة مع 608 في إحصائية السبت و209 الأحد، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 198239 شخصًا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

جدير بالذكر، أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دومًا في المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الإثنين تراجعًا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وفي الوقت نفسه، أشار ممثلو قطاع الصحة مرارًا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

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