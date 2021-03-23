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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تكشف عن أبحاث لتطوير لقاح لفيروس كورونا لاستخدامه عن طريق الأنف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:47 ص
تطوير لقاح
تطوير لقاح
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أعلن ألكسندر ريجيكوف رئيس قسم الأمراض الحيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز "فيكتور" في روسيا، أن مركز النواقل يستعد لتطوير لقاح لفيروس كورونا لاستخدامه عن طريق الأنف.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريجيكوف، قوله في اجتماع حول التطعيم ضد فيروس كورونا عبر الفيديو كونفرنس، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نتوقع الآن مزيدا من التحسين والتوسع في إنتاج اللقاح نفسه وتحسينه، على وجه الخصوص، تمامًا مثل زملائنا في معهد (غامالي)، نحن نستعد لتطوير لقاح عن طريق الأنف".

وأضافت أنه في أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز أبحاث "غامالي" للكيمياء الكهربائية، باسم "سبوتنيك V" ويعتمد اللقاح على منصة ناقلات للفيروسات الغدية مدروسة جيدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وفي روسيا، تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا المستجد، هما لقاح "إيبي فاك كورونا" من مركز "فيكتور"، ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي وقت سابق، قال طبيب الأمراض المعدية، يفغيني تيماكوف، في لقاء مع وكالة "تاس"، إن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لا تدوم مدى الحياة وتختفي بعد بضعة أشهر.

ووفقًا للطبيب الروسي تعتمد الاستجابة المناعية الإضافية على ما إذا كان الشخص قد شكل خلايا ذاكرة تساعد في إطلاق رد فعل للدفاع عن الجسم.

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