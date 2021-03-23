الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على ضيفه الزمالك في بطولة دوري السوبر لكرة السلة، بعد مباراة قوية قدمها الفريقان في الجولة التاسعة من عمر المسابقة، فيما تمكن فريق الجزيرة من تصدر جدول ترتيب البطولة بعد التفوق على منافسه المصرية للاتصالات.وأقيمت اليوم مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، بين فرق دوري السوبر التي تتنافس على لقب المسابقة، وجاءت نتائج مباريات الجولة التاسعة كالتالي: فوز الأهلي على طلائع الجيش 86 - 63، وفوز الجزيرة على المصرية للاتصالات 90 - 55، وفوز الاتحاد السكندري على الزمالك 83 – 74، وفوز سبورتنج على سموحة 75 – 73.وجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثامنة كالتالي:الجزيرة في المركز الأول بـ 17 نقطةالاتحاد في المركز الثاني بـ 16 نقطةالزمالك في المركز الثالث بـ 16 نقطةسبورتنج في المركز الرابع بـ 14 نقطةالأهلي في المركز الخامس بـ 13 نقطةسموحة في المركز السادس بـ 12 نقطةالمصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 10 نقاط.