الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:21 ص
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حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على ضيفه الزمالك في بطولة دوري السوبر لكرة السلة، بعد مباراة قوية قدمها الفريقان في الجولة التاسعة من عمر المسابقة، فيما تمكن فريق الجزيرة من تصدر جدول ترتيب البطولة بعد التفوق على منافسه المصرية للاتصالات.
وأقيمت اليوم مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، بين فرق دوري السوبر التي تتنافس على لقب المسابقة، وجاءت نتائج مباريات الجولة التاسعة كالتالي: فوز الأهلي على طلائع الجيش 86 - 63، وفوز الجزيرة على المصرية للاتصالات 90 - 55، وفوز الاتحاد السكندري على الزمالك 83 – 74، وفوز سبورتنج على سموحة 75 – 73.
وجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثامنة كالتالي:
الجزيرة في المركز الأول بـ 17 نقطة
الاتحاد في المركز الثاني بـ 16 نقطة
الزمالك في المركز الثالث بـ 16 نقطة
سبورتنج في المركز الرابع بـ 14 نقطة
الأهلي في المركز الخامس بـ 13 نقطة
سموحة في المركز السادس بـ 12 نقطة
المصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 10 نقاط.
وأقيمت اليوم مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، بين فرق دوري السوبر التي تتنافس على لقب المسابقة، وجاءت نتائج مباريات الجولة التاسعة كالتالي: فوز الأهلي على طلائع الجيش 86 - 63، وفوز الجزيرة على المصرية للاتصالات 90 - 55، وفوز الاتحاد السكندري على الزمالك 83 – 74، وفوز سبورتنج على سموحة 75 – 73.
وجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثامنة كالتالي:
الجزيرة في المركز الأول بـ 17 نقطة
الاتحاد في المركز الثاني بـ 16 نقطة
الزمالك في المركز الثالث بـ 16 نقطة
سبورتنج في المركز الرابع بـ 14 نقطة
الأهلي في المركز الخامس بـ 13 نقطة
سموحة في المركز السادس بـ 12 نقطة
المصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 10 نقاط.