رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تطلق قمرا اصطناعيا متوسط الحجم إلى الفضاء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:17 ص
قمر صناعى
قمر صناعى
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، إطلاق قمر اصطناعي جديد متوسط الحجم لأغراض مراقبة كوكب الأرض، بنجاح إلى الفضاء.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، إن القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 540 كيلوجرامًا، والذي تم تحميله على صاروخ "سويوز -2.1 ايه" الروسي، انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان، بعد حوالي 50 يومًا من وصول القمر الصناعي إلى موقع الإطلاق.

وأضافت أن المحطة الأرضية أجرت أول اتصال لها مع القمر الاصطناعي بعد 102 دقيقة من إطلاقه، وأكدت أيضًا أن القمر الاصطناعي بدا بأمان في طريقه إلى المدار.

ووفقا لصحيفة "كويا هيرالد" الكورية الجنوبية، سيوفر القمر الاصطناعي الجديد، المزود بنظام استشعار للتصوير طوره باحثون كوريون، مقاطع فيديو تراقب كوكب الأرض بدءًا من أكتوبر المقبل بعد تشغيل تجريبي يستمر ستة أشهر، ومن المقرر أن يقوم القمر الاصطناعي بمهمة المراقبة الخاصة به على مدى السنوات الأربع المقبلة على ارتفاع 497.8 كيلومتر فوق سطح الأرض.

والقمر الاصطناعي متوسط الحجم الجديد هو الأول من طراز جديد تم تطويره كجزء من خطة الحكومة الكورية لرعاية صناعة الفضاء المحلية.

وانضمت الكيانات المحلية؛ بما في ذلك المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، وشركة كوريا للصناعات الفضائية، وأنظمة هانوا، وداك إيروسبيس وجينوهكو، في مشروع تطوير القمر الاصطناعي الجديد.

وخصصت الحكومة الكورية الجنوبية إجمالي 157.9 مليار وون (139.7 مليون دولار) للمشروع منذ عام 2015.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق يوم السبت، لكن تم تأجيله بسبب مشكلة في الصاروخ الذي كان من المفترض أن يحمل القمر الاصطناعي.

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة

الكاتب حسن الجوخ يصدر «الرواية القصيرة»