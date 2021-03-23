كوريا الجنوبية تطلق قمرا اصطناعيا متوسط الحجم إلى الفضاء

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، إطلاق قمر اصطناعي جديد متوسط الحجم لأغراض مراقبة كوكب الأرض، بنجاح إلى الفضاء.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، إن القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 540 كيلوجرامًا، والذي تم تحميله على صاروخ "سويوز -2.1 ايه" الروسي، انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان، بعد حوالي 50 يومًا من وصول القمر الصناعي إلى موقع الإطلاق.وأضافت أن المحطة الأرضية أجرت أول اتصال لها مع القمر الاصطناعي بعد 102 دقيقة من إطلاقه، وأكدت أيضًا أن القمر الاصطناعي بدا بأمان في طريقه إلى المدار.ووفقا لصحيفة "كويا هيرالد" الكورية الجنوبية، سيوفر القمر الاصطناعي الجديد، المزود بنظام استشعار للتصوير طوره باحثون كوريون، مقاطع فيديو تراقب كوكب الأرض بدءًا من أكتوبر المقبل بعد تشغيل تجريبي يستمر ستة أشهر، ومن المقرر أن يقوم القمر الاصطناعي بمهمة المراقبة الخاصة به على مدى السنوات الأربع المقبلة على ارتفاع 497.8 كيلومتر فوق سطح الأرض.والقمر الاصطناعي متوسط الحجم الجديد هو الأول من طراز جديد تم تطويره كجزء من خطة الحكومة الكورية لرعاية صناعة الفضاء المحلية.وانضمت الكيانات المحلية؛ بما في ذلك المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، وشركة كوريا للصناعات الفضائية، وأنظمة هانوا، وداك إيروسبيس وجينوهكو، في مشروع تطوير القمر الاصطناعي الجديد.وخصصت الحكومة الكورية الجنوبية إجمالي 157.9 مليار وون (139.7 مليون دولار) للمشروع منذ عام 2015.وكان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق يوم السبت، لكن تم تأجيله بسبب مشكلة في الصاروخ الذي كان من المفترض أن يحمل القمر الاصطناعي.