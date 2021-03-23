على أعتاب موجة ثالثة من كورونا.. كيف سيتعامل الأطفال مع الوباء؟

ندى: كورونا حبستني بالمنزل

محمود: "زووم" تساعدنى فى التواصل

زينة: أسرتي حولت العزل لأمسيات مضحكة

استبدال الألعاب الإلكترونية بأنشطة

مدرب: نطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم

استشاري نفسى: الأطفال تعودوا على العزل المنزلي

أستاذ علاقات أسرية: تقسيم الوقت بين الدراسة والترفيه

قال الرئيس السيسي، خلال احتفالية تكريم الأم المثالية: "في موضوع كورونا ربنا وفقنا في الموجة الأولى والثانية وعدت بخير، ونحن على أعتاب الموجة الثالثة ونتمنى من الله إنها تعدي بخير".وعاد القلق إلى نفوس الأهالي على أبنائهم خاصة بعد بداية الفصل الدراسي الثاني، واضطر البعض للعودة إلى المدارس والجامعات، لكن الرئيس السيسي قبل ذلك أعلن أن الحضور سيكون اختياريًا.ومن هنا، قررت عدد من الجامعات استكمال المحاضرات أونلاين، أيضا عمدت كثير من الأنشطة الرياضية للإغلاق منذ بداية انتشار الموجة الأولى، خوفًا من الإصابات بين الأطفال، وفي الموجة الثانية عادت ولكن بإجراءات احترازية مشددة، ومع دخول الموجة الثالثة لا تزال الإجراءات موجودة للتقليل من تأثيرها.تحدثت "الدستور" مع عدد من أولياء الأمور ومدربين في مختلف الأندية عن السبل التي من خلالها يمكن التغلب على الحالة النفسية التي تصيب الأطفال خلال فترة جلوسهم بالمنزل، أيضًا استطلعنا آراء خبراء نفسيين في طرق التعامل مع الأطفال خلال تلك الفترة، خاصة أنهم في حاجة إلى الخروج وتفريغ طاقاتهم.ندى أحمد، 7 سنوات، قالت: أكره كورونا لأنها حبستنى داخل المنزل، فوالدتها لا تسمح لها بالخروج إلا للمدرسة، ما جعلها تشعر بالملل لعدم وجود ما يساعدها على تفريغ طاقتها.وتؤكد أن والدتها شرحت لها مفهوم العزل عن المحيط الخارجي، مع اتخاذ إجراءات النظافة والتعقيم، فالفيروس مشابه للأنفلونزا لكنه أشد تأثيرًا، وسريع الانتشار والعدوى.وتروي أن أسرتها ابتكرت سبلًا جديدة للتسلية، منها الحكايات القديمة واللعب معًا مثل"أفلام، تمثيل، وغيرها".محمود عامر، طفل في التاسعة من عمره، يقول إنه يتمنى أن ينتهي الحظر وتعود حياته، يقابل أصدقائه ويلعب معهم، أيضًا عودته للنادي وتدريبات "التايكوندو" بعد أن أجبرته أسرته على التخلي عنها حفاظًا على صحته وخوفًا من العدوى رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها النوادي.ويروي "محمود" أن والدته أنشأت له حسابًا على "زووم" للتواصل مع أصدقائه المقربين، وباتت هذه النافذة الإلكترونية متنفسهم، يبتكرون ألعاب جديدة لتنمية مهاراتهم، فكانت لعبة المعاني من اقتراح والدته وأصبحت لعبته المفضلة، وهي تشغيل أغنية أجنبية ثم إيقافها عند مقطع صوتي معين وأول من يتعرف على معنى هذا المقطع يصبح هو الفائز، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن يكونوا على علم بكل الكلمات فالبحث عبر "جوجل" متاح، فهي لعبة ممتعة ومفيدة.زينة علي، طفلة في العاشرة من عمرها، تقول إن فترة العزل في المنزل كانت في البداية مزعجة، لكن أسرتها حولت الأمر إلى أيام أكثر متعة، ففي الليل تجتمع الأسرة وتشاهد مسرحيات أو أفلام، وتستعيد ذكريات الماضي، أيضًا لم يغفل الأب الألعاب، فأتى ببعضها مثل السلم والثعبان، منوبولي، شطرنج، كوتشينة، أونو، طاولة، لتبدأ المباريات بيننا ونقضي سهرة ممتعة مليئة بالضحك واللعب.حديثنا مع أولياء الأمور، الذين بذلوا قصارى جهدهم للتهوين عن أطفالهم، ومحاولة استخراج كل الطاقات المكبوتة لديهم في أفكار إبداعية كان مهما.هبة عمر، ربة منزل، أكدت أن جلوس الأطفال في المنزل أثر على مستوى اللياقة البدنية، كذلك ضيّع عليهم خطوة مهمة في المسابقات وإحراز مراكز متقدمة في التدريب.وأضافت أنها تحاول بقدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد بين الأطفال، مؤكدة أن إدارة النادي تقوم بالتطهير والتعقيم يوميًا، كذلك يُمنع من نزول حمام السباحة أي طفل يظهر عليه أي علامات مرضية؛ كما أن المدربين يقوموا بتوجيه الأطفال داخل حمامات السباحة بضرورة الحفاظ على المسافات بينهم وبين بعض.إيمان السيد، أم لطفلين، شهد 8 سنوات، عمر 9 سنوات، كانت تعاني من فرط حركة كبير لطفليها أثناء فترة العزل وعدم ذهابهما إلى المدارس،تقول:"طول النهار صاحيين وطول النهار لعب"، تقولها معبرة عن فرط في الطاقة يشعرون بها نتيجة كبتها داخلهم وعدم القدرة على تنفيسها كما كان في السابق عن طريق الأنشطة المدرسية أو الخروج إلى بعض المتنزهات.وتابعت: انعكس الأمر ذلك على سلوكياتهما داخل المنزل من خلال القيام ببعض الأعمال التخريبية وإفساد بعض الأشياء بحجة استكشافها، أو الجلوس أوقاتًا مضاعفة على "الهواتف المحمولة" أمام الألعاب الإلكترونية.وأوضحت: فكرت فى البحث عن بدائل نافعة لهم مثل شراء بعض الكتب التي تعلم قواعد وأساسيات الرسم مما كان له أكبر الأثر على الابناء.أما منى محمد، إحدى الأمهات العاملات، لديها من الأبناء اثنين هما رنين 11 عامًا ونور الدين 10سنوات، أوضحت أنها كانت تستخدم التعنيف للسيطرة على نشاط أولادها بالمنزل عقب توقفهما عن الذهاب إلى الأنشطة الرياضية أو الخروج للمتنزهات، خوفًا من الإصابة، ووجدت أنه لا جدوى من التعنيف بل اصطدمت بإصرارهما على تعمد إثارة الشغب داخل المنزل.لجأت إلى استغلال فترة أوقات الفراغ التي يعيشها أطفالها حاليًا بسبب فيروس "كورونا" من خلال ممارسة الرياضة داخل المنزل عن طريق متابعة بعض القنوات الرياضية، وحث أطفالها على تنفيذ بعض الحركات الرياضية التي تعرضها أسوة بها.قال سيف الدين عبد العال، مدرب سباحة بإحدى النوادي إن تمارين السباحة لم تتوقف كما حدث بالفترة الأولى التي توقفت فيها الحياة بشكل تام بعدة أشهر، مما أثر بشكل سلبي على الأطفال المتدربة ولجأنا وقتها لبعض التمارين الأونلاين التي تساعد على إبقاء اللاعبين "في الفورمة".وأكد "سيف"، أنه في الوقت الحالي تم الاعتماد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم من تقليل أعداد تواجد السباحين في الحارة الواحدة كذلك التأكيد على التباعد بين الأطفال والحرص على ارتداء "الفيس شيلد" وارتداء الكمامة، أيضًا ممنوع منعًا باتًا تواجد أكثر من 4 أشخاص على الطاولة الواحدة فيما يخص أولياء الأمور.وقال مؤمن جعفر، مدرب سباحة بإحدى النوادي الرياضية الخاصة، إن النشاط تأثر كثيرًا بتداعيات فيروس "كورونا"، فقد توقف بشكل كامل أثناء فترة الإغلاق الأولى، ولم تكن هناك بدائل لاستخدامها في هذه الفترة، سوى حث المتدربين على المحافظة على لياقتهم البدنية، وهو ما حدث حسب وصفه، موضحا أن النشاط مرة أخرى، لكن باتباع كافة الإجراءات الاحترازية.وأشار إلى أنه من بين هذه الإجراءات، استخدام المدربين لـ"فيس شيلد" أثناء قيامهم بالتدريب، وكذلك التعقيم المستمر لحمامات السباحة، بالإضافة إلى الاتجاه إلى وجود فرد واحد في حارة السباحة أثناء التمرين بعد أن كان بالسابق 3 أفراد أو 4، وذلك تطبيقًا لسياسة التباعد الاجتماعي.أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري علم النفس، أن الأطفال لن تتعرض للضغوط النفسية التي تعرضت لها الموجة الأولى لتعودهم على الوضع وتقبلهم له بعد انتهاء عنصر المفاجأة في الموجة الأولى.وأشار "فرويز"، في حديثه مع "الدستور" إلى ضرورة تقسيم الآباء لعنصر الوقت بالنسبة للأطفال وتخصيص جزء للمذاكرة، وأيضًا تخصيص جزء من الوقت للألعاب الإلكترونية؛ وهنا يجب التمييز بين الأولاد الطبيعين والآخرون المصابين بالصرع، والذي يجب ألا يزيد الوقت المخصص لهم لممارسة الألعاب الإلكترونية عن ساعتين فقط يتخللهم استراحة، بينما الطفل العادي يمكنه استخدام الموبايل لمدة ٣ ساعات يتخللهم استراحة أيضًا.وأضاف أن هناك طرق أخرى لتقسيم وقت الأطفال خلال اليوم؛ منها الألعاب التي تعتمد على الذكاء مثل الميكانو والشطرنج، مساعدة الأم في الأعمال المنزلية الخفيفة، إسناد بعض المهام التي من شأنها بناء شخصية الطفل، ممارسة هواية مفضلة مثل الموسيقى والرسم.أكد الدكتور محمد هاني، أستاذ علم النفس والعلاقات الأسرية وتعديل سلوك الأطفال، على أنه يمكن تقسيم ساعات اليوم للاستذكار والترفيه، فمن المهم احتواء الطفل نفسيًا بمعنى تخصيص وقت للتجمعات العائلية وتبادل أطراف الحديث ومعرفة ما يشعر به، مع ضرورة عدم إتاحة الهواتف المحمولة طول الوقت ولاخراج طاقتهم الإبداعية ببعض الألعاب التي تعتمد على الذكاء، لافتًا إلى ضرورة ممارسة الحياة بشكل طبيعي.