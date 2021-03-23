وزير الإعلام اليمنى: مبادرة السعودية امتداد لمواقفها الداعمة للبلاد

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن المبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، تؤكد الحرص على إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل المستند على المرجعيات الثلاث، ووضع حد للمعاناة الإنسانية في اليمن.وأكد - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» - أن المبادرة التي أطلقتها المملكة تأتي امتدادًا لمواقفها الداعمة لليمن وحرصها على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الحوثيين، ودعم الحلول السلمية للأزمة، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، موجهًا الشكر والتقدير للسعودية على مواقفها النبيلة وجهودها من أجل حقن نزيف الدم والحفاظ على هوية وعروبة اليمن.وجدد التأكيد على موقف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الثابت والراسخ في دعم الحلول السياسية والجهود التي يبذلها الأشقاء لإحلال السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، وتثبيت الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن، مشيرًا إلى أن المبادرة السعودية بالونة اختبار لاكتشاف جدية ميليشيا الحوثي في التعاطي الايجابي مع مبادرات إنهاء الحرب وإحلال السلام، ومدى جاهزيتها في الانخراط في مسار بناء السلام، وتغليبها مصلحة اليمنيين على أجندة مموليها وداعميها في طهران.وأشار إلى أن إيقاف الحرب وتحقيق السلام وعودة الدولة وإعادة تفعيل العملية السياسية مصلحة كبرى لكل اليمنيين، باستثناء ميليشيا الحوثي التي لا ترى نفسها إلا في ظل الحرب، أو إيقافها وفق شروط تمكنها من الاحتفاظ بالسلاح الثقيل وتكريس نموذج مشابه للميليشيات الإيرانية.ونوه «الإرياني» إلى أن الحكومة سبق وأن عرضت أكثر من مرة فتح مطار صنعاء أمام المواطنين، وهو ما رفضته ميليشيا الحوثي متذرعة بالكثير من الذرائع الواهية وغير المنطقية، بعد أن تمكنت من تأمين تنقلاتها بكل حرية من وإلى مطار صنعاء عبر الرحلات اليومية التي تنظمها الأمم المتحدة.وأضاف: «فيما يتعلق بميناء الحديدة فقد وافقت الحكومة على دخول السفن وفق الآلية المتفق عليها مع المبعوث الأممي وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، لكن ميليشيا الحوثي نقضت الاتفاق وسحبت الإيرادات من الحساب الخاص في البنك المركزي، وهو ما أدانه المبعوث الدولي حينها».وأشار «الإرياني» إلى أن قوات الجيش ستكون جاهزة وستحظى بالاهتمام والدعم من الشرعية مسنودة بالتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وستكون أمام الحوثي فرصة حقيقية لإبداء حسن النوايا والتقدم خطوة نحو السلام.