«يوتيوب» تختبر خاصية اكتشاف المنتجات تلقائيا في فيديوهاتها

أعلنت شركة "يوتيوب" الأمريكية، رائدة منصات استضافة ومشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت، أن منصتها الشهيرة ستبدأ اختبار خاصية جديدة تكتشف المنتجات تلقائيا في مقاطع الفيديو المرفوعة على موقعها.وقالت الشركة إنه سيتم توسيع نطاق اختبار الخاصية الجديدة لتشمل مشاهدي الفيديوهات عبر موقعها في الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت أن الخاصية الجديدة ستعرض قائمة بالمنتجات التي يتم التعرف عليها في بعض الفيديوهات إلى جانب المنتجات ذات الصلة، وستظهر الخاصية الجديدة بين الفيديوهات الموصى بها، حيث تهدف إلى مساعدة المشاهدين على استكشاف فيديوهات جديدة والتعرف على معلومات حول تلك المنتجات على منصة "يوتيوب".