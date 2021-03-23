الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية فى غرب النيجر

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي في منطقة تاهوا غرب النيجر مخلفة عشرات القتلى.وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن "الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية التي وقعت في منطقة تاهوا غرب جمهورية النيجر والتي خلفت عشرات القتلى".وقدمت الجزائر خالص تعازيها لعائلات الضحايا وأكدت دعمها لحكومة وشعب النيجر في كفاحهما اليومي ضد هذه الأفة المقيتة.وأضاف البيان "أمام هذه الاعتداءات المتكررة، تؤكد الجزائر على ضرورة حشد كل الامكانيات وتنسيق الجهود على لمستويين الاقليمي والدولي بغية القضاء على هذه الأفة التي تهدد امن واستقرار وتنمية البلد والمنطقة".وكان 60 شخصا قد لقوا مصرعهم الاحد حراء هجمات ارهابية استهدفت قرى غرب النيجر، بعد ستة أيام من الهجمات التي استهدفت نفس المنطقة وخلفت 66 قتيلا.