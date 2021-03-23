هيئة الأنفاق: 80% نسبة العمالة المصرية فى مشروع قطار العلمين

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن نسبة العمالة المصرية في أغلب أعمال إنشاء محطات المترو المحطات لما يقرب من 80%، حيث يبلغ نسة العمالة في مشروع قطار "العلمين – العين السخنة" 80٪؜.وأضاف "والي"، في تصريح لـ"الدستورد"، أن أعمال الإنشاءات وأعمال الجسر والسكة تقوم بها شركات مصرية، والوحدات المتحركة والأنظمة عن طريق شركات تحالفات مصرية أجنبية، وذلك في مشروع قطار العلمين.