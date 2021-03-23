هيئة الأنفاق: 80% نسبة العمالة المصرية فى مشروع قطار العلمين
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:31 ص
علا غزالطباعة
قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن نسبة العمالة المصرية في أغلب أعمال إنشاء محطات المترو المحطات لما يقرب من 80%، حيث يبلغ نسة العمالة في مشروع قطار "العلمين – العين السخنة" 80٪.
وأضاف "والي"، في تصريح لـ"الدستورد"، أن أعمال الإنشاءات وأعمال الجسر والسكة تقوم بها شركات مصرية، والوحدات المتحركة والأنظمة عن طريق شركات تحالفات مصرية أجنبية، وذلك في مشروع قطار العلمين.
وأضاف "والي"، في تصريح لـ"الدستورد"، أن أعمال الإنشاءات وأعمال الجسر والسكة تقوم بها شركات مصرية، والوحدات المتحركة والأنظمة عن طريق شركات تحالفات مصرية أجنبية، وذلك في مشروع قطار العلمين.