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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيئة الأنفاق: 80% نسبة العمالة المصرية فى مشروع قطار العلمين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:31 ص
مشروع قطار العلمين
مشروع قطار العلمين
علا غزال
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قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن نسبة العمالة المصرية في أغلب أعمال إنشاء محطات المترو المحطات لما يقرب من 80%، حيث يبلغ نسة العمالة في مشروع قطار "العلمين – العين السخنة" 80٪؜.

وأضاف "والي"، في تصريح لـ"الدستورد"، أن أعمال الإنشاءات وأعمال الجسر والسكة تقوم بها شركات مصرية، والوحدات المتحركة والأنظمة عن طريق شركات تحالفات مصرية أجنبية، وذلك في مشروع قطار العلمين.

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