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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وكيل الصحة» يفاجئ مستشفى السويس العام بزيارتين فى يوم واحد

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:53 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل الحفناوي
كريم أنور
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أجرى وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، زيارة مفاجئة لمستشفى السويس العام، للمرة الثانية في يوم واحد.

وتابع الدكتور وكيل وزارة الصحة بالسويس، سير العمل بالمستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وحرصا منه على متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات التي وجهها خلال زياراته السابقة للمستشفى.

وشملت جولة الحفناوي أقسام الباطنة والعظام والجراحة والحضانات والأطفال وعناية الأطفال، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى، كما استمع إلى آراء المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

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