واعظات الأوقاف فى زيارة لجبل المناجاة ودير سانت كاترين بجنوب سيناء (صور)

واصلت قافلة واعظات الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء عملها الدعوي على مدار اليوم.شارك عدد من الواعظات التابعات لوزارة الأوقاف، أثناء مهمتهم بجنوب سيناء، في احتفال مدينة سانت كاترين بتكريم الأمهات المثاليات، بحضور اللواء طلعت العناني رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، والشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.وأجرى الواعظات زيارة تصنف من نوعية السياحة الدينية، شملت الزيارة جبل المناجاة، وجبل موسى، ودير سانت كاترين، للتعرف على معالم المدينة المباركة.