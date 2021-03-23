زايد: مصر مستعدة لمواجهة موجة كورونا الثالثة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر مستعدة بالكامل لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.وأوضحت "زايد" في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك اجتماعات يومية بين مديري المديريات الصحية ومديري المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمراجعة كافة الاحتياجات الطبية ومدى استعداد كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية.وأشارت إلى أنه يتم تدريب الأطقم الطبية بشكل دوري للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.