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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: تعاقدنا على 3 لقاحات ونسعى لتوفير «جونسون آند جونسون»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:03 ص
جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، موضحة أن هذه اللقاحات هي "سينوفارم الصيني، وأسترازينكا، سبوتنيك v".

وأكد الوزارة في بيان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه سيتم التواصل مع الجهات المختصة لتوفير لقاح جونسون آند جونسون للمواطنين.

وقالت الوزارة، إن التحالف الدولي يبذل جهدًا كبيرًا في التعاون مع الشركات المُصنعة للقاحات فيروس كورونا المستجد لضمان وصول اللقاحات للشعوب، مشيرة إلى أن الاتفاقية بين مصر والاتحاد الدولي تضمن توفير 20% من احتياجات الدولة من اللقاحات، مؤكدة على التنسيق الدائم بين الوزارة وبين التحالف الدولي ومنظمة اليونيسيف لاستمرار النجاحات الكبيرة التي تشهدها العلاقات.

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