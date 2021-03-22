وفاة رئيس جوازات بورسعيد الأسبق مصابًا بفيروس كورونا

توفي، اليوم، اللواء سعد الجبروني مدير جوازات بورسعيد الأسبق، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأعلنت هيئة الرعاية الصحية، وفاة لواء شرطة سابق، بمستشفي بورفؤاد العام، بعد تهدور حالته بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالرغم من محاولات إنقاذ حياته باستخدام الأكسجين الطبي.اللواء سعد الجبروني تقلد عددًا من المناصب بوزارة الداخلية، وهو أحد الضباط المشهود لهم بالكفاءة في محافظة بورسعيد، وزوجته تعمل طبيبة، ولديه إثنين من الأبناء تخرجا من كلية الهندسة.