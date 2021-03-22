محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع استخراج مياه الآبار بالطاقة الشمسية

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إحدى المشروعات التنموية بتجمع سلفا بقرية أبوصويرة بمدينة رأس سدر.وافتتح المحافظ أحد الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية والمهداه من شركة شنايدرمن أصل 7 آبار، وهي إحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.كما افتتح صوبة زراعية مجهزة بالكامل ومزودة بأحدث الأجهزة وتحويل عدد آبار مياه للعمل بالطاقة الشمسية وتجهيزهم بالمعدات الحديثة.ورافق المحافظ المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعواقل وشباب البدو.ويبعد تجمع سلفا عن مدينة رأس سدر قرابة ٦٠ كم متر في العمق، يأتي هذا في ضوء استراتيجية المحافظة لاستغلال الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه داخل الوديان والتجمعات البدوية التي تعاني من فقر شديد في مياه الشرب، لتوفر مصدرا مستداما للطاقة لاستخدام مياه الآبار للشرب والزراعة، كبديل لاستخدام السولار وتقليل نسبة إهدار المياه المستخدمة والانبعاثات الكربونية.وحظيت المنطقة مد شبكة رى بطول 1.2 كم و6 صوب زراعية بطول 30 مترًا مما يزيد إمكانية المساحة المزروعة من 6 إلى 100 فدان، بالإضافة إلى نظام الري بالتنقيط يسمح بإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي في الري مرة أخرى.وأشار المحافظ إلى أن شركة شنايدر الكتريك مصر، قدمت صوبة زراعية كبيرة لمواطني وادي سلفا، لزيادة انتاج الخضراوات المحلية والمحافظة علي الرقعة الزراعية من الاندثار بسبب الجفاف الناتج عن عدم توفر الوقود الخاص بمولدات تشغيل الآبار.وأكد المحافظ أن المشروع يخدم أكثر من 400 أسرة يعيشون على مساحة حوالي 100 فدان، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لهم، مما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام للمواطنين، وتقديم منطقة وادي سلفا كنموذج للاستدامة في مصر.وأضاف فودة أنه سيقوم بالعمل على تعميم هذه التجربة في كافة وديان وقرى المحافظة، واختتم المحافظ الجولة بتناول الغذاء مع أهالي المنطقة الذين قدموا له بعض الطلبات والاحتياجات مثل بناء مدرسة ووحدة صحية بالتجمع وأمر المحافظ بدراستها على الفور وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة بين محافظة جنوب سيناء وفريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر الكتريك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة شنايدر إلكتريك مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2019، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للعمل على تنمية بعض من القري الأكثر احتياجًا من خلال توفير المياه والكهرباء لسكانها.