صحة بورسعيد: استهداف 110 الف طفل بـالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال

كشف الدكتور "أحمد حسن ابو هاشم" وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن بدء الجرعه الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من الأحد وحتي الأربعاء والتي تنطلق ضمن خطة الدولة المصرية لمواجهة شلل الأطفال.تستهدف الحملة، الأطفال المصريين وغير المصريين، من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، بناءًا علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان.أوضح أبو هاشم، أن الحملة تستهدف تطعيم 110 ألف طفلًا بمختلف مناطق المحافظة، وتتم بواسطة 350 فريق طبى على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت، لافتا أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة.وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات.وزارة الصحة والسكان، تستمر فى تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، بهدف إستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.