الصين ترد على الاتحاد الأوروبى بالعقوبات على 10 أفراد و4 كيانات

فرضت الصين، اليوم الإثنين، عقوبات على الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات الأوروبية ضد بكين؛ بسبب سياساتها تجاه الأيجور المسلمين في إقليم شينجيانج شمال غربي الصين.وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إنها فرضت عقوبات على 10 أشخاص، بينهم 5 أعضاء في البرلمان الأوروبي و5 سياسيين وعلماء في هولندا وبلجيكا وألمانيا والسويد وليتوانيا.وأضافت: «ويحظر على هؤلاء الأشخاص دخول أراضي البر الرئيسي الصيني، إضافة إلى هونج كونج وماكاو، إلى جانب منع أي جهات على صلة بهم من ممارسة الأعمال في الصين».كما فرضت الصين عقوبات على 4 كيانات، هي لجنة الشؤون السياسية والأمنية في مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ومعهد ميركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا ومؤسسة «تحالف الديمقراطيات» في الدنمارك.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على الصين، اليوم الإثنين، متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الذي يقطنه المسلمون الأيجور.وترفض الصين الاتهامات بشأن انتهاك حقوق الأقليات، قائلة إن تلك الاتهامات «لا أساس لها».