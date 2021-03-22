«تنظيم الأسرة»: حملات توعية بالصحة الإنجابية خلال جائحة كورونا

أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الوزارة تقوم بشن حملة تسويقية لخدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات توعوية تقوم بها الرائدات الريفيات.وأوضح عباس لـ"الدستور"، أنه يتم إعداد ندوات إعلامية بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات مثل مراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي، من خلال مسئولي الإعلام بالمحافظات للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية خلال جائحة فيروس كورونا.وأشار عباس إلى أنه هناك اهتمام كبير من من قبل الوزارة بالتوعية بالصحة الإنجابية لتوعية المواطنين بضرورة تحديد النسل لم احنا خطر الزيادة السكانية.