عاصفة ترابية تضرب مطروح وتحجب الرؤية (صور)

شهد عدد من مدن محافظة مطروح، عاصفه ترابية شديدة حجبت رؤية المواطنين، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تحذيرية للمسافرين بضرورة توخي الحذر أثناء قيادتهم السيارات على الطرق السريعة.ورفعت غرفة عمليات ديوان عام محافظة مطروح والأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد وجه بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار.وشدد على مراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى، للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.