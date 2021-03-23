رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا لأول مرة منذ 6 أسابيع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:36 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
عبير سليم
طباعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن أن مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا على أساس أسبوعي شهد ارتفاعا لأول مرة منذ 6 أسابيع.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ للمنظمة، خبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي قولها: "أريد أن أذكر بأنه مرت 6 أسابيع تقريبا حيث شهدنا انخفاضا في الوفيات... والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة. لكن هذه أيضا علامة مقلقة".

وأضافت فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة "كوفيد-19" في منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الوفاة بالفيروس جاءت بعد الأسبوع الـ5 على التوالي من ارتفاع الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع في 4 من أقاليم منظمة الصحة العالمية الـ6، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل كل إقليم.

وأبلغت فان كيرخوف الصحفيين بأنه "في الأسبوع الماضي، زادت حالات الإصابة بنسبة 8%... في أوروبا، النسبة بلغت 12%، وهذا مدفوع بزيادة في العديد من البلدان".

وأوضحت أن الزيادة ترجع جزئيا إلى انتشار سلالة متحورة من الفيروس ظهرت لأول مرة في بريطانيا وتنتشر الآن في العديد من الأماكن الأخرى، بما فيها أوروبا الشرقية.

وذكرت فان كيرخوف أيضا أن منطقة جنوب شرق آسيا سجلت قفزة بنسبة 49% من أسبوع لآخر في حالات الإصابة المؤكدة، بينما سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 29% بسبب الفلبين.

وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط ​​ارتفاع حالات الإصابة بنسبة 8%، في حين انخفض عدد الحالات المبلغ عنها في الأمريكيتن وإفريقيا.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 122992844 حالة، بينها 2711071 وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة